PZPN ma spory problem. Kibice zapowiadają bojkot, szykuje się farsa

Tegoroczny Superpuchar Polski na papierze zapowiada się naprawdę ciekawie. O trofeum powalczą drużyny znajdujące się w górnych rejonach tabeli PKO BP Ekstraklasy, czyli Lech Poznań (mistrz kraju) oraz Górnik Zabrze (zdobywcy Pucharu Polski). Początkowo wszyscy nastawiali się na konfrontację w stolicy województwa wielkopolskiego. PZPN postanowił jednak inaczej. Potyczkę zaplanowano we Wrocławiu.

Na potencjalny problem szybko zwrócił uwagę Zbigniew Boniek w mediach społecznościowych. "Widzę, że PZPN idzie na wojnę z kibicami Lecha i Górnika. Dlaczego? Na razie nie znajduję odpowiedzi…. Pożyjemy, zobaczymy" - napisał na platformie X. W język nie gryzł się także prezes "Kolejorza". "Niezrozumiałe są dla mnie motywy tej decyzji. Tradycją było to, że mistrz Polski jest gospodarzem" - mówił na antenie TVP Sport Piotr Rutkowski.

Kibice Lecha nie pojadą na Superpuchar do Wrocławia. Stanowczy sprzeciw

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. Oświadczenie wydała zorganizowana grupa sympatyków Lecha. "Zdecydowaliśmy o bojkotowaniu meczu o Superpuchar Polski, jeśli zostanie on rozegrany we Wrocławiu" - ogłosili prosto z mostu sympatycy mistrzów kraju. "Nagła zmiana decyzji spowodowana "widzimisię" piłkarskiej centrali zmusza nas do zajęcia zdecydowanego stanowiska w tej sprawie" - czytamy też w komunikacie.

Nie zabrakło także rzeczowych argumentów. "Poznań gwarantuje nie tylko doskonałą organizację, ale również wysoką frekwencję, jak choćby ubiegłoroczna, gdy naprzeciw siebie stanęły jedenastki Lecha Poznań i Legii Warszawa. Jedyny mecz, który zamierzamy obejrzeć na stadionie we Wrocławiu to mecz ze Śląskiem" - dodano na facebookowym profilu Kibice Lecha Poznań.

Zapewne podobne stanowisko zajmą fani Górnika Zabrze. PZPN stoi teraz przed trudnym zadaniem wypracowania kompromisu. A czasu nie ma wcale sporo, bo piłkarze o trofeum powalczą w połowie lipca. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

