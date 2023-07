PZPN ma poważny problem, chodzi o bilety. Kibice są niezadowoleni

We wtorek 18 lipca ruszyła oficjalna sprzedaż biletów na mecz reprezentacji Polski w ramach eliminacji do Euro2024. Na PGE Narodowym "Biało-Czerwoni" zmierzą się z drużyną Wysp Owczych. Jak się okazuje, zakup wejściówki na to niezwykle ważne nie jest takim łatwym zadaniem. Niestety, ale system sprzedaży biletów nie działa tak płynnie, jak mogliby tego wymagać sympatycy naszej drużyny narodowej.