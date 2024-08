PZPN jednak bezwzględny. Znamy werdykt: sędziowie Ekstraklasy zdyskwalifikowani

Do incydentu z udziałem Tomasza Musiała i Bartosza Frankowskiego doszło w nocy z 5 na 6 sierpnia, przed meczem Dynamo Kijów - Rangers FC w eliminacjach Ligi Mistrzów. Krótko przed godz. 2:00 obaj zostali wówczas zatrzymani przez lubelską policję za... kradzież znaku drogowego. Badanie alkomatem wykazało u nich ok. 1,5 promila alkoholu we krwi.