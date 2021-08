Najważniejszą wiadomością z zakończonego zjazdu PZPN jest wybór nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Został nim Cezary Kulesza, który zastąpił na stanowisku ustępującego Zbigniewa Bońka.



Na spotkaniu doszło do wielu innych głosowań, a jednym z ich efektów jest brak posady w nowym zarządzie związku dla Marcina Animuckiego, prezesa spółki Ekstraklasa SA. W dosadny sposób skomentował to Boniek:

"Słabo to Prezes Esa M. Animucki rozegrał. Chciał wejść do Zarządu PZPN a nawet Go kluby Esa nie poparły, katastrofa wizerunkowa. Trudno to zinterpretować".

Reklama

Marcin Animucki zdobył zaledwie 25 głosów w głosowaniu na miejsce we władzach PZPN-u. Ostatni kandydat, który dostał się do zarządu otrzymał 57 głosów. Był to Eugeniusz Nowak.



MR