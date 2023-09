PZPN wprowadza zmiany oczekiwane przez Lewandowskiego

Po samych mistrzostwach władze w reprezentacji przejął Fernando Santos. Portugalczyk również nie ustrzegł się afer, do których nie przyłożył nawet ręki. W niedawnym wywiadzie Robert Lewandowski wskazał na pewne braki w PZPN , nietrudno domyślić się, o czym mówił. - Na pewnych stanowiskach trzeba oczekiwać i wymagać klasy. To jest ważne. Trzeba wiedzieć, jak się zachować na tym stanowisku i jak zarządzać tym wszystkim - ocenił kapitan kadry dla "Eleven Sports" oraz "Meczyki.pl".

Odpowiedź odnosiła się do tzw. afery Stasiaka, która wybuchła po kompromitacji Polski z Mołdawią na wyjeździe. W niej chodziło przede wszystkim o to, że Stasiak znajdował się na pokładzie samolotu wysłanego przez PZPN, co było niedopuszczalne. Dodatkowo według relacji medialnych w samolocie miał być spożywany alkohol. To wszystko nie spodobało się Lewandowskiemu i trudno mu się dziwić.