"Putin szumowina?". Odpowiedź na to pytanie ostatecznie pogrążyła Tymoszczuka

Oprac.: Łukasz Żurek Piłka nożna

Anatolij Tymoszczuk, do niedawna legenda ukraińskiej piłki, to dzisiaj postać wyklęta. Gdy nie potępił wojny rozpętanej przez Rosjan, rodacy uznali go za zdrajcę. Ostatecznie obciążył go dokument świadczący o jego współpracy z FSB, opublikowany w sieci 10 marca. Teraz okazuje się, że 42-latek miał szansę uniknąć takiego scenariusza.

Zdjęcie Anatolij Tymoszczuk / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP