Putin dostał wiadomość. To kończy wojnę w jednej chwili. Anglicy reagują

Artur Gac

Najtęższe umysły tego świata głową się, co zrobić, aby możliwie najszybciej i na sprawiedliwych warunkach zakończyć toczące się wojny. W naszej części Europy najbardziej tragiczny jest konflikt zbrojny w Ukrainie, wywołany przez Federację Rosyjską. Bardzo ciekawy pomysł, jak gasić w zarodku chęć do przelewania krwi, zgłosił legendarny piłkarz Eric Cantona. Można założyć, iż gdyby jego pomysł na rewolucję w prawie międzynarodowym znalazł akceptację, świat były nieporównywalnie spokojniejszy.

Władimir Putin w złotym wnętrzu; w czapce Eric Cantona
Można założyć, że gdyby postulat Erica Cantony wszedł w życie, Władimir Putin z dnia na dzień zakończyłby wojnę w Ukrainie

Już ponad cztery lata - tyle trwa inwazja Rosji na Ukrainę. A dokładnie 4 lata i 20 dni. Mówimy tutaj o pełnoskalowej wojnie, bo w szerszym ujęciu, dotykając tylko wydarzeń najświeższych, nieszczęścia ostatnich lat zaczęły się od aneksji Krymu i walk w Donbasie. Przyjmując tę datę za początek najświeższej wojny, mówimy o wydarzeniach, trwających już ponad 12 lat.

Eric Cantona wysyła Putina, Trumpa, Netanjahu na front wojenny

Znawcy wschodu oraz Rosji, a także ludzie, wyspecjalizowani w tematyce KGB, czyli głównej radzieckiej służby specjalnej działającej w latach 1954-1991 (Putin to były KGB-ista) przekonują, że kłamstwo to drugie imię przywódcy Rosji. To dlatego na dyplomacji ze swoim vis-a-vis już niejednokrotnie zęby wybił sobie Donald Trump. Już abstrahując od tego, że wojnę planował zakończyć w ciągu godzin, kilkukrotnie zapowiadał przełom, który dotąd nigdy nie nastąpił.

A od niedawna Stany Zjednoczone militarnie weszły w inny region świata, uderzając razem z Izraelem w Iran, co wywołało potężne reperkusje na świecie. Również te paliwowe, co wydatnie odczuwamy już także w Polsce.

    Czy odrzucając idealistyczny porządek świata, dałoby się zrobić tak, aby znacznie bardziej zmarginalizować prawdopodobieństwo wypowiadania wojen? Nie od dziś wielkim pacyfistą jest ten, który słynął z efektownej, ale i twardej gry na boisku, czyli były reprezentant Francji Eric Cantona. Jeden z najbardziej charakternych asów futbolu ostatnich dekad.

    59-latek był gościem programu "Clique" we francuskim Canal+. Podczas wielowątkowej rozmowy pojawił się także tragiczny temat, czyli właśnie wojenny. W jednej z wypowiedzi rozstrzygnął, że żadne z jego dzieci nie wzięłoby udziału w wojnie, aby nie zapłacić najwyższej ceny za... Między innymi za tchórzostwo przywódców tych państw. I tak oto doszedł do clue swojego stanowiska w sprawie konfliktów zbrojnych.

    Zaproponował bowiem rozwiązanie, które powstrzymałoby tych wszystkich, dla których akurat ich życie jest największym darem.

    - Chciałbym stworzyć prawo, o które zwrócilibyśmy się do międzynarodowego trybunału, czyli prawo międzynarodowe. Ono stanowiłoby, że jeśli jakiś prezydent zdecyduje się na wojnę, powinien jako pierwszy udać się na linię frontu. Zamiast wysyłać 18-latków. Wtedy, myślę, byłoby znacznie mniej wojen - ogłosił Cantona.

    Nie sposób nie zgodzić się z słusznością takiego postulatu. Pytanie czy, niestety, nie jest to nazbyt idealistyczna wizja...

    Wypowiedzi Francuza odbijają się głośnym echem. W ostatnich godzinach przełożenia jego słów dokonały angielskie media, akcentując że pomysłodawcą jest były gwiazdor Manchesteru United.

    Ukraina jednak odda terytorium Rosji? Okrutna prawda od Kliczki ujrzała światło

    "Cantona jest znany ze swojej zdecydowanej postawy antyfaszystowskiej i antywojennej. Często korzysta z Instagrama, aby kwestionować to, co uważa za "podwójne standardy" w globalnym zarządzaniu. We wrześniu 2025 roku zastanawiał się, dlaczego FIFA i UEFA szybko zawiesiły Rosję, ale nie podjęły podobnych działań wobec Izraela" - przypomina portal lbc.co.uk.

