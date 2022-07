Puchar za awans otrzymali... kurierem. Związek odpowiada

W niższych ligach tradycją jest, że przedstawiciel wojewódzkiego bądź okręgowego związku wręcza puchar za awans na boisku, przed pierwszym meczem w nowym sezonie. Tak samo miało być też w Kołobrzegu, ale to się nie udało.

Kotwica, która awansowała do eWinner 2. Ligi, nie otrzymała trofeum na boisku. Puchar dotarł do klubu za pośrednictwem... kuriera, o czym klub poinformował w mediach społecznościowych.

Klub podkreślił, że prezes ZZPN Maciej Mateńko nie mógł dotrzeć, bo otwierał kurs trenerski. Z kolei wiceprezes zachodniopomorskiego związku, jest prezesem Gwardii Koszalin, lokalnego rywala Kotwicy i kibice nie życzyli sobie, aby wręczał on puchar, więc ceremonia się nie odbyła.

ZZPN, za pośrednictwem swojego prezesa, Macieja Mateńki, odpowiedział na zarzuty. Mateńko napisał oświadczenie, w którym tłumaczy, dlaczego nie doszło do wręczenia drużynie Kotwicy, pucharu.

Mateńko potwierdza, że nie mógł dotrzeć, że musiał być na kursie trenerskim, organizowanym przez PZPN i nie mógł dotrzeć do Kołobrzegu. W zastępstwie zaproponował, że puchar wręczą wiceprezes ds. okręgu Koszalin ZZPN Jarosław Burzak wraz z wiceprezesem Piotrem Dykiertem. Burzak to właśnie wspomniany prezes Gwardii Koszalin. Dykiert miał więc wręczać trofeum w towarzystwie prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej.

Mateńko stwierdził, że czuje się oszukany w tej sprawie o od tej pory, z władzami Kotwicy, będzie kontaktował się tylko formalnymi kanałami.

Oświadczenie prezesa ZZPN Macieja Mateńki

W związku z niepełnymi informacjami podanymi w mediach społecznościowych MKP KOTWICA Kołobrzeg, przekazuję informację na temat faktów w sprawie wręczenia przez PZPN pucharu za awans do II ligi.

Polski Związek Piłki Nożnej funduje pamiątkowe puchary za awans do wyższej ligi w rozgrywkach prowadzonych pod jego egidą. Puchary wysyłane są do wszystkich klubów kurierem, a prezes wojewódzkiego związku proszony jest o wręczenie pucharu przed meczem pierwszej kolejki w imieniu PZPN. W związku z powyższym poinformowałem prezesa MKP Kotwica Kołobrzeg Adama Dzika, że osobiście wręczę puchar. Po ukazaniu się terminarza spotkań, okazało się, iż mecz w Kołobrzegu odbędzie się w niedzielę 17.07., a więc w dniu rozpoczęcia Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów UEFA PRO w Łodzi, gdzie jako wiceprezes PZPN ds. szkoleniowych byłem głównym organizatorem

i otwierałem to wydarzenie.

Podczas zebrania Zarządu ZZPN w dniu 11.07. ustalono, że puchar w imieniu związku wręczy wiceprezes ds. okręgu Koszalin ZZPN Jarosław Burzak wraz z wiceprezesem Piotrem Dykiertem o czym niezwłocznie poinformowałem prezesa Adama Dzika.

W środę 13.07. prezes Adam Dzik zadzwonił do mnie z informacją, że miejscowi kibice nie chcą aby puchar wręczał Jarosław Burzak ponieważ jest on równocześnie prezesem klubu GWARDIA Koszalin,

a kibice obu zespołów nie darzą się sympatią. Zapowiedziałem więc, że puchar wręczy wiceprezes ZZPN Piotr Dykiert, który przyjedzie ze Szczecina. Jednak prezes Adam Dzik poprosił mnie aby nie przyjeżdżał,

a puchar wręczy prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, która wspiera klub, a spiker poinformuje, że robi to w imieniu wiceprezesa PZPN Macieja Mateńko.

Nie wiem czym kierował się klub przedstawiając całą sprawę w innym świetle. Mam swoje podejrzenia, ale nie będę się nimi dzielić publicznie.

W całej tej sprawie czuję się po prostu oszukany. W związku z powyższym informuję, że wszelkie kwestie związane z klubem MKP KOTWICA Kołobrzeg od dziś będę załatwiał wyłącznie poprzez oficjalne pisma.

Jednocześnie życzę klubowi MKP KOTWICA, aby o rozgłos dbał pozytywnymi wynikami na boisku, a nie w ten sposób.

Maciej Mateńko