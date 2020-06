Ural Jekaterynburg pokonał na wyjeździe 2-0 Szynnik Jarosław w ćwierćfinale Pucharu Rosji. Awans swojego klubu do półfinału przypieczętował Rafał Augustyniak.

Oprócz Augustyniaka mecz w wyjściowym składzie drużyny z Jekaterynburga rozpoczęła jeszcze dwójka innych Polaków. Mowa o Macieju Wiluszu oraz Michale Kucharczyku.

To właśnie Kucharczyk miał udział przy pierwszej bramce, zdobytej przez Jurija Bawina. Z kolei Augustyniak strzałem sprzed pola karnego podwyższył wynik na 2-0 w 80. minucie spotkania.

Ural od 77. minuty grał z przewagą jednego zawodnika, kiedy to czerwoną kartkę obejrzał zawodnik gospodarzy Iwan Olejnikow.



W półfinale zespół trójki Polaków zmierzy się z FK Chimki.



Szynnik Jarosław - Ural Jekaterynburg 0-2



Bramki: 0-1 Bawin (16.), 0-2 Augustyniak (80.).



Czerwona kartka: Szynnik - Olejnikow (77.).

