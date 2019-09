- Łatwo się nie poddamy - zapewnił trener pierwszoligowej Puszczy Niepołomice Tomasz Tułacz przed środkowym meczem pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski z Legią Warszawa.

- Przygotowujemy się do tego meczu w spokoju. Mamy świadomość, że gramy z silnym rywalem, który jest zdecydowanym faworytem, ale jak to bywa w pucharach - niespodzianki się zdarzają. Na pewno nie będą nam drżały nogi - podkreślił Tułacz.



- Naszym celem jest zniwelowanie różnicy w poziomie i umiejętnościach, jakie są pomiędzy zespołami i piłkarzami z pierwszej ligi i Ekstraklasy. Musimy zrealizować konkretne zadania, aby powalczyć w tym spotkaniu. Wiemy w jaki sposób gra Legia, ale koncentruję się przede wszystkim nad ustawieniem mojego zespołu. Szkoda, że tak szybko wpadliśmy na tak mocnego rywala, jednak na pewno łatwo się nie poddamy - zadeklarował trener Puszczy.



Dla Niepołomic wizyta ekstraklasowego zespołu to nie jest nowość. W poprzedniej edycji "Żubry" awansowały do ćwierćfinału Pucharu Polski eliminując m.in. Wisłę Płock, a odpadając z Miedzią Legnica. Wcześniej w małopolskim mieście gościły Jagiellonia Białystok i Lechia Gdańsk, która w 2016 roku przegrała po rzutach karnych. Jednak to wizyta Legii wzbudziła rekordowe zainteresowanie. Ponad dwa tysiące biletów rozeszły się błyskawicznie. Po raz pierwszy mecz na przebudowanym stadionie obejrzy komplet widzów.

- Dla Niepołomic to ogromne wydarzenie i wielkie święto. Chciałbym, żeby zostało zapamiętane na długo - podkreślił Tułacz.

Środowe spotkanie Puszczy z Legią rozpocznie się o godzinie 20.30.

Grzegorz Wojtowicz

