We wtorek o godzinie 17.30 czasu polskiego Katar zmierzy się z reprezentacją Bahrajnu. Mecz otwarcia poprowadzi Szymon Marciniak, a asystować mu będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Funkcję arbitra technicznego pełnić będzie Andres Matonte z Urugwaju, a przed monitorami VAR zasiądą Tomasz Kwiatkowski i Guillermo Cuadra z Hiszpanii.

Puchar Narodów Arabskich 2021. Powołanie polskich sędziów napawa optymizmem

Puchar Narodów Arabskich to prestiżowa impreza, która stała się nieco zapomniana, gdyż ostatnia została rozegrana dziewięć lat temu. Tym razem za organizację wzięła się FIFA, która traktuje to jako próbę generalną przed mistrzostwami świata w Katarze. Spotkania FIFA Arab Cup 2021 rozgrywane będą na tych samych stadionach, co mundialowe pojedynki. Finał turnieju zaplanowano na 18 grudnia.

Na Puchar Narodów Arabskich FIFA powołała 52 sędziów z całego świata, w których skład wchodzi 12 arbitrów głównych, 24 asystentów i 16 VAR-owców. Nominacja polskich arbitrów jest optymistyczna pod kątem przyszłorocznego mundialu. Szymon Marciniak wraz ze swoim zespołem są w gronie faworytów jeżeli chodzi o wyjazd na mistrzostwa świata.

