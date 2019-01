Puchar Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej zgodziło się na zmiany

Wybrzeże Kości Słoniowej zgodziło się zorganizować piłkarski Puchar Narodów Afryki w 2023 roku, a dwa lata wcześniej gospodarzem będzie Kamerun, który wycofał się z organizacji turnieju w tym roku.

Ostatniego dnia listopada poprzedniego roku Komitet Wykonawczy CAF zdecydował, że Kamerun stracił status gospodarza tegorocznej edycji. Powodem były poważne opóźnienia w budowie dwóch stadionów, a także walki separatystów z władzami w pobliżu dwóch miast-gospodarzy.

8 stycznia w Dakarze zdecydowano, że największa na kontynencie impreza piłkarska w tym roku odbędzie się w Egipcie, który poprzednio był gospodarzem mistrzostw Afryki w 2006 roku, a łącznie czterokrotnie gościł ekipy z Czarnego Lądu.

Natomiast już w grudniu prezydent Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF) Ahmad Ahmad poinformował o przesunięciu gospodarzy turnieju. Według niego Wybrzeże Kości Słoniowej miało nie być odpowiednio przygotowane na organizację imprezy w 2021 roku.

To zdumiało Federację Piłkarską Wybrzeża Kości Słoniowej, która w trybie pilnym wystosowała do CAF pismo w tej sprawie. We wtorek doszło do spotkania Ahmada z prezydentem WKS Alassanem Ouattarą. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele federacji piłkarskiej z tego kraju. Wszystkie strony zgodziły się na przesunięcie terminu. Tym samym Puchar Narodów Afryki w 2025 roku odbędzie się w Gwinei.



Tegoroczny turniej w Egipcie rozpocznie się 21 czerwca, a skończy 19 lipca. W zawodach po raz pierwszy uczestniczyć będą 24 drużyny, a nie 16 jak dotychczas.

