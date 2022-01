Senegal był niemal murowanym faworytem starcia, lecz Gwinea Równikowa już w 1/8 finału wyeliminowała zdecydowanego faworyta (Mali). Spotkanie rozpoczęło się - można by rzec - zgodnie z planem: prowadzeniem "Lwom Terangi" dał w 28. minucie Diedhiou.

Puchar Narodów Afryki: Senegal uzupełnił grono półfinalistów

Tuż po przerwie do remisu doprowadził Buyla i wydawało się, że może być naprawdę ciekawie. Końcówka należała jednak do drużyny Cisse. Bramki Kouyate i Sarra sprawiły, że to ona świętować mogła awans.



O finał Senegal zagra z reprezentacją Burkina Faso, czyli popularnymi "Ogierami". W drugim półfinale zmierzą się Egipt i Kamerun.



Senegal - Gwinea Równikowa 3-1 (1-0)