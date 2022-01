Kamerun przystępował do meczu z Republiką Zielonego Przylądka, mając zapewniony awans. I po pierwszych 45 minutach wyglądało, że faworyt zakończy rozgrywki grupowe z kompletem punktów.

Gospodarze całej imprezy objęli prowadzenie w 39. minucie. Po rzucie rożnym powstało zamieszanie w polu karnym, gdzie najsprytniejszy okazał się Vincent Aboubakar, który uderzeniem z pola karnego zaskoczył bramkarza wyrwali. Dla Aboubakara to było już piąte trafienie w tym turnieju.



Piłkarze Republiki Zielonego Przylądka wyrównali w 52. minucie. Po świetnym prostopadłym zagraniu piłkę otrzymał Kenny Rocha Santos i wycofał spod linii końcowej, a nadbiegający rezerwowy Garry Mendes Rodrigue krzyżakiem skierował ją do siatki.



Kamerun mógł wygrać to spotkanie. W 66. minucie po za krótkim wybiciu dośrodkowana przez bramkarza Vozinhę piłkę na 10. metrze otrzymał Aboubakar, ale przestrzelił.



Puchar Narodów Afryki. Znamy rozstrzygnięcia w grupie A

Piłka nożna Pierre-Emerick Aubameyang wraca do Anglii. Ma problemy z sercem W drugim poniedziałkowym meczu grupy A Burkina Faso zremisowała z Etiopią 1-1. Prowadzenie dla Burkiny Faso uzyskał Cyrille Bayala w 25. minucie, a wyrównał w 51. z rzutu karnego Getaneh Kebede.



Takie rezultaty oznaczają, że awans do fazy pucharowej wywalczyły Kamerun z pierwszego miejsca i Burkina Faso z drugiego, a zespół RZA musi czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach (z trzecich miejsc wychodzą cztery zespoły). O pozycji w tabeli Burkiny Faso i RZA, które zgromadziły po cztery punkty, zdecydował bezpośredni mecz, w którym zwyciężyli ci pierwsi.



Puchar Narodów Afryki:

grupa A

Republika Zielonego Przylądka - Kamerun 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Aboubakar (39.), G. Rodrigues (52.).

Burkina Faso - Etiopia 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Bayala (25.), 1-1. Kebede (51., karny).

Tabela grupy A:

1. Kamerun 3 7 7-3

2. Burkina Faso 3 4 3-3

3. RZA 3 4 2-2

4. Etiopia 3 1 2-6