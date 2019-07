W piątek zostaną rozegrane pierwsze mecze w 1/8 Pucharu Narodów Afryki. Na początek Uganda zmierzy się z Senegalem. Tymczasem piłkarze „Żurawi”, bo tak mówi się na Czarnym Lądzie na zespół narodowy Ugandyjczyków, kłócą się o pieniądze ze swoją federacją…

Reprezentacja z we wschodniej Afryki pokazała się na turnieju w Egipcie z dobrej strony. W meczu z faworyzowaną jedenastką z DR Konga odniosła w grupie A swoje pierwsze zwycięstwo od 1978 roku i w dobrym stylu awansowała do kolejnej fazy rozgrywek. Lepszy był tylko faworyzowany Egipt. Jednak we wtorek piłkarze nie wyszli na trening. Poszło o pieniądze. Wcześniej, jak donoszą media, wszystko było ustalone z działaczami Ugandyjskiej Federacji Piłkarskiej, ale teraz piłkarze chcieliby więcej...

Federation of Uganda Football Associations wydała oświadczenie w tej sprawie. Można w nim przeczytać: "Do 2 lipca każdy z piłkarzy otrzymał po 14,6 tys. dolarów, a na konta zawodników mają wpłynąć kolejne bonusy za każdy dzień udziału w turnieju". Nie zadowala to jednak piłkarzy, którzy chcą więcej dla siebie... Nie sprzyja to przygotowaniom do starcia z "Lwami Terangi", które już w piątek o godzinie 21.00. Spotkanie odbędzie się na głównej arenie tegorocznego Pucharu Narodów, na Cairo International Stadium.

Kłopoty Ugandyjczyków nie są jedynymi, jeśli chodzi o pieniądze. Wcześniej głośno było o Burundi. Tamtejsza federacja zbierała pieniądze na przygotowania i debiutancki start reprezentacji w finałach mistrzostw kontynentu. Ostatecznie Burundi zagrało w PNA, ale z marnym skutkiem, przegrywając wszystkie trzy mecze i nie strzelając nawet gola. Z kolei piłkarze Zimbabwe przed swoim pierwszym meczem z Egiptem grozili, że zbojkotują spotkanie, jeśli nie zostaną im wypłacone zaległości. Kilka lat temu głośna była sprawa reprezentacji Ghany. Na mundialu w Brazylii w 2014 roku też grozili bojkotem jednego z meczów w grupie, chodziło o ich ostatnie spotkanie z Portugalczykami. W tej sytuacji władze kraju samolotem musiały wysłać zawodnikom trzy miliony dolarów w walizkach.

Michał Zichlarz



Zdjęcie W grupie Ugandyjczycy grali m.in. z Egiptem / AFP

1/8 PUCHARU NARODÓW AFRYKI

Piątek:

Maroko - Benin, godz. 18.00

Uganda - Senegal, godz. 21.00

Sobota:

Nigeria - Kamerun, godz. 18.00

Egipt - RPA, godz. 21.00

Niedziela:

Madagaskar - DR Konga, godz. 18.00

Algieria - Gwinea, godz. 21.00

Poniedziałek:

Mali - WKS, godz. 18.00

Ghana - Tunezja, godz. 21.00