Maroko to jeden z faworytów tegorocznego Pucharu Narodów Afryki. Po dwóch meczach grupowych "Lwy Atlasu" mają na koncie komplet punktów. Tym razem pokonały 1-0 Komory.

Pierwszą bramkę zdobył w 16. minucie Selim Amallah. W drugiej połowie wynik mógł podwyższyć grający w hiszpańskiej Sevilli Youssef En Nesyri, który zmarnował rzut karny.

Ostatecznie jednak Maroko dopięło swego i tuż przed końcem meczu strzeliło drugiego gola. Zimną krwią pod bramką rywala wykazał się piłkarz AZ Alkmaar - Zakaria Aboukhlal.



Puchar Narodów Afryki. Maroko i Malawi górą

W rozgrywanym równolegle spotkaniu Malawi pokonało 2-1 Zimbabwe, choć to przegrana ekipa jako pierwsza zdobyła bramkę - do siatki trafił w 38. minucie Ishmael Wadi.



Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził jednak Gabadinho Mhango, który po przerwie skompletował dublet, zapewniając swojej ekipie komplet punktów.



Po dwóch kolejkach Malawi traci jeden punkt do Segenalu i Gwinei, które z czterema "oczkami" na koncie prowadzą w grupie B.