W półfinałowym spotkaniu Pucharu Narodów Afryki zmierzyły się zespoły Burkina Faso i Senegalu.

Puchar Narodów Afryki. Aktywny Sadio Mane, przewaga Senegalu

Niezłą okazję miał w 18. minucie gwiazdor Liverpool FC Sadio Mane, ale bramkarz był na posterunku.



Po niespełna pół godzinie gry, po starciu w polu karnym Cheikhou Kouyate i golkipera Burkina Faso Herve Koffiego, sędzia podyktował rzut karny dla Senegalu. Jednak po wideoweryfikacji VAR, decyzja ta została odwołana.



Jeszcze przed przerwą bardzo aktywny pod bramką rywali był Mane, ale jego ekipa nie potrafiła tego wykorzystać i wyjść na prowadzenie. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy znów sędzia wskazał na "wapno", gdy piłka po strzale Malo trafiła w łokieć Tapsoby. Jednak arbiter po raz drugi wycofał się ze swojej decyzji, po interwencji VAR.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PSG - OGC Nice 0-0 (k. 5-6). ZOBACZ rzuty karne i popis Marcin Bułki! WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Zespół Senegalu miał optyczną przewagę, ale dopiero w 70. minucie zdołał udokumentować to bramką, gdy Abdou Diallo wpakował piłkę do siatki z kilku metrów.



Już 6 minut później było 2-0. Bamba Dieng wykorzystał przechwyt i dobre zagranie Mane i zdobył drugiego gola dla senegalskiej ekipy.



Zespół Burkina Faso odpowiedział golem autorstwa Blati Toure. Zwycięstwo Senegalu - oraz ich awans - przypieczętował jednak w 87. minucie gwiazdor "The Reds" i lider Senegalczyków, czyli Sadio Mane.



Burkina Faso - Senegal 1-3 (0-0)

0-1 Diallo 70.

0-2 Dieng 76.

1-2 Blati Toure 82.

1-3 Mane 87.

Czytaj także: Wisła Kraków zainteresowana Bośniakiem