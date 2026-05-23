Puchar Ligi Mistrzyń to nie wszystko. Wielki wyczyn Pajor, była po prostu najlepsza

Ewa Pajor nie miała przez długi czas szczęścia do finałów Ligi Mistrzyń - Polka do sezonu 25/26 pięciokrotnie podchodziła do tego typu wyzwania, cztery razy w barwach VfL Wolfsburg i raz jako piłkarka Barcelony. Każdorazowo kończyło się to dla niej i jej koleżanek fiaskiem.

Szósty raz okazał się jednak absolutnie przełomowy - w sobotni wieczór "Blaugrana" zmierzyła się na Ullevaal Stadion w Oslo z OL Lyonnes, a więc żeńską ekipą Olympique Lyon i tu nie było zmiłuj dla "Lwic".

Barcelona triumfatorem Ligi Mistrzyń. Dublet Pajor i wielki indywidualny sukces Polki

Pajor zdobyła dwie bramki, w 55. i 70. minucie, a potem jeszcze dołożyła do tego ostatnie podanie przy jednym z dwóch goli Salmy Paralluelo (przy okazji odwdzięczając się jej za wcześniejszą asystę). "Barca" wygrała 4:0 i to nie był koniec wspaniałych wieści dla Pajor.

Napastniczka bowiem dzięki wspomnianemu dubletowi sięgnęła ostatecznie samodzielnie po koronę królowej strzelczyń, zatrzymując swój licznik na 11 trafieniach. Przed pierwszym gwizdkiem zarówno ona, jak i gwiazda Arsenalu Alessia Russo miały na swych kontach po dziewięć goli, ale potyczka z Lyonnes dała Ewie Pajor okazję do przeskoczenia Angielki w tabeli.

Tym samym to już drugi tego typu laur w dorobku reprezentantki Polski - wcześniej była najlepszą snajperką LM w kampanii 22/23, natomiast wówczas zdobyła (jeszcze jako zawodniczka Wolfsburga) "jedynie" dziewięć bramek.

Ewa Pajor może walczy o jeszcze jeden tytuł królowej strzelczyń

Warto nadmienić, że Pajor walczy wciąż jeszcze o tytuł najlepszej strzelczyni hiszpańskiej ekstraklasy - w dwóch ostatnich kolejkach sezonu musiałaby jednak zdobyć łącznie co najmniej cztery gole by osiągnąć swój cel, przy założeniu, że jej koleżanka z FCB, Claudia Pina, nie trafi już do siatki ani razu. Polka ma na ten moment 16 bramek, Hiszpanka 20.

FC Barcelona Femeni zagra z Realem Sociedad 27 maja oraz z Madrid CFF 31 maja.

