PSG dementuje plotki o sprzedaży klubu przez Katarczyków

W hiszpańskim programie telewizyjnym "El Chiringuito" zapewniano w poniedziałek, że Katar zdecydował się na sprzedaż Paris St. Germain po najbliższym mundialu. Jeden z tamtejszych dziennikarzy stwierdził nawet, że "życie obecnego PSG potrwa jeszcze sześć miesięcy zanim akcjonariusze zakręcą kran" (mistrzostwa świata w Katarze odbędą się między 21 listopada a 18 grudnia, przyp. aut.].

Ostre dementi PSG

Kierownictwo paryskiego klubu zareagowało na te doniesienia bardzo ostro i zaprzeczyło "całkowicie i kategorycznie tej fałszywej wiadomości" w RMC Sports. We Francji z lekceważeniem mówi się o formule "El Chiringuito", mającej żywić się sensacyjnymi informacjami. Podkreśla się tam, że odejście Katarczyków za pół roku jest wręcz nieprawdopodobne.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Clermont - PSG 1-6 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

"Kochamy to miasto i klub. Wszystko co robimy jest długoterminowe. Będziemy kontynuować inwestycje, mając nadzieję na osiągnięcie naszych celów - mówił Nasser Al-Khelaïfi, prezes PSG w wywiadzie dla "L’Équipe" w czerwcu 2021 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Cała rodzina i znajomi wspierają zdolnego sportowca

W tym kontekście trzeba pamiętać także o różnych inwestycjach poczynionych przez Katarczyków nie tylko w pierwszą drużynę. 300 mln euro to koszt potężnego centrum szkoleniowego w Poissy, które ma zostać oddane do użytku latem 2023 roku. Na 74 hektarach ogromnej inwestycji zapoczątkowanej w 2016 roku klub będzie miał do dyspozycji m.in. supernowoczesny budynek dla pierwszej drużyny z 46 apartamentami, akademię piłkarską, 17 boisk, szkołę, hotele i... stadion na 5000 miejsc. Ma to być ponoć "najpiękniejszy kompleks treningowy na świecie".

W PSG szejkowie ciągle jednak niespełnieni

Po zakupie PSG w 2011 roku szejkowie z Kataru - poprzez QSI czyli Qatar Sports Investmens - mocno zainwestowali w klub, w założeniach miał stać się jednym z najważniejszych. Sprowadzono przez te lata m.in. Zlatana Ibrahimovicia, Thiago SIlvę, Edinsona Cavaniego, Davida Beckhama, potem Neymara, Sergio Ramosa czy Lionela Messiego.

Przez ostatnią dekadę paryżanie zdobyli siedem tytułów mistrza Francji, sześć krajowych pucharów. Faktem jednak jest, że nigdy nie udało się wywalczyć najważniejszego czyli zwyciężyć w Lidze Mistrzów (najbliżej było w 2020 roku, w finale paryżanie przegrali z Bayernem Monachium).