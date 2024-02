Joan Laporta nie zwolni Xaviego. Decyzja zapadła

Dla części fanów to wciąż zbyt mało, bo uważają, że zwolnienie należy się natychmiast. Joan Laporta nie bierze jednak tego pod uwagę. - Nie zwolnię Xaviego Hernándeza. Zostanie do końca sezonu. Xavi powiedział mi, że najlepiej będzie odejść, że składa rezygnację i że rezygnuje z roku, który pozostał mu w kontrakcie. Powiedział to z takim przekonaniem, że musimy go wysłuchać. Powiedziałem mu, że zaakceptowałem tę formułę pozostania do 30 czerwca - tylko dlatego, że to on - powiedział prezes FC Barcelona w rozmowie z RAC1.