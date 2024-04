Przyszłość słynnego trenera zagrożona. FC Barcelona odarta ze złudzeń

Niepewna przyszłość Nagelsmanna? Federacja przedstawiła swoje stanowisko

Jeszcze przed dwoma udanymi meczami międzynarodowymi stwierdziliśmy, że możemy sobie wyobrazić kontynuowanie współpracy z nim do następnych mistrzostw świata. To byłoby nasze wielkie życzenie

- Miał wiele zapytań, ale oczywiście wie, że mamy dobry zespół, który może coś osiągnąć w nadchodzących latach [...] Trenowanie drużyny narodowej to coś wyjątkowego. To najważniejsza drużyna w Niemczech. Myślę, że mu się to podoba. Warto o tym wiedzieć. Na koniec spokojnie to przedyskutujemy. On oczywiście wie, że chcielibyśmy kontynuować z nim współpracę - dodał.