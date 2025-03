Przyszłość reprezentanta Polski wyjaśniona. Włosi są pewni tego ruchu

Obecnie Łukasz Skorupski jest podstawowym bramkarzem włoskiej Bolognii, której barwy reprezentuje już od 2018 roku. Jego klub znajduje się na 4 pozycji w Serie A, tracąc jednak do liderującego Interu Mediolan aż 11 oczek. W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Bolognia odpadła już na etapie rundy wstępnej, którą włoska ekipa zakończyła na 28. pozycji w tabeli. Drużyna ta wciąż jednak bije się o możliwość gry w przyszłorocznej edycji Champions League, w czym swój udział ma między innymi polski bramkarz, który w sezonie 2024/2025 prezentuje bardzo dobrą formę.

W narodowych barwach Skorupski rozegrał na ten moment 14 spotkań, choć niebawem liczba ta może się powiększyć, bowiem golkiper znalazł się w gronie zawodników powołanych przez Michała Probierza na zbliżające się mecze eliminacyjne do przyszłotrocznych Mistrzostw Świata . Gracz ten jest jednym z faworytów do zostania numerem jeden w bramce reprezentacji Polski, choć konkurencja na tej pozycji wydaje się być niezwykle zacięta.

Skorupsji zostanie w Bolognii? Włoskie media nie mają złudzeń

Kontrakt Skorupskiego z włoskim klubie wygasa 30 czerwca 2025 roku, czyli za nieco ponad trzy miesiące. 33-letni reprezentant Polski posiada w swojej umowie klauzulę, z której wynika, że umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu o następny rok w chwili, w której rozegra on 23 spotkania w tegorocznym sezonie Serie A. Obecnie nasz bramkarz ma na swoim koncie 21 występów, a z racji na jego regularną grę w pierwszym składzie Bolognii można spodziewać się, że powyższa klauzula zostanie zrealizowana.

Co więcej, włoski dziennik La Gazzetta dello Sport donosi, iż przedstawiciele klubu oraz zawodnika rozpoczęli rozmowę na temat przedłużenia umowy z Polakiem do 2027 roku. Można więc założyć, że Łukasz Skorupski najprawdopodobniej pozostanie w Bolognii. W obecnej sytuacji niewiele wskazuje, aby miał on w najbliższym czasie zmienić otoczenie. Jego zespół zalicza właśnie drugi niezwykle udany sezon z rzędu, a jednym z filarów tego sukcesu jest właśnie Skorupski, który mimo upływu czasu wciąż prezentuje wysoki poziom między słupkami włoskiej drużyny.