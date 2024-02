Przyszłość Nicoli Zalewskiego już jasna. Stanowcze słowa agenta

Nicola Zalewski wciąż uchodzi za wielki talent, który wyszedł z akademii AS Roma . Polak wychowany w Rzymie po wejściu do pierwszego zespołu pokazał, że potrafi się odpowiednio dostosować do wymagań trenera, a te ze strony Jose Mourinho były bardzo duże.

Nicola Zalewski nigdzie się nie rusza. Agent wszystko wyjaśnił

Taka decyzja z pewnością sprawiła, że Zalewski rozwinął swoje umiejętności pod względem gry w defensywie. Z tych bardzo mocno korzystała reprezentacja Polski, ale Zalewskie nie jest naturalnym wahadłowym, co zauważył Daniele De Rossi , który zmienił Jose Mourinho na ławce trenerskiej Romy. Według agenta zawodnika to bardzo dobra zmiana.

- Trener De Rossi przywrócił go do roli, do której był przyzwyczajony od najmłodszych lat. Dzięki temu można oczekiwać od niego skoku jakościowego. Umieszczenie Nicoli bliżej bramki to coś, na czym sam piłkarz i Roma mogą tylko skorzystać. Nicola jest szybki, błyskotliwy, więc im mniej ma obowiązków w defensywie, tym bardziej może pokazywać swoją jakość - powiedział w rozmowie z "numero-diez.com" Giovanni Ferro.