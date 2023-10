Przyszłość Lionela Messiego już się wyjaśniła. Chodzi o plany transferowe

Wszystko wskazuje na to, że między bajki będzie można włożyć pogłoski na temat rzekomego przejścia Lionela Messiego albo do FC Barcelona w ramach wypożyczenia, albo do któregoś z klubów w Arabii Saudyjskiej w ramach transferu definitywnego. Osoby mające przez lata kontakt z piłkarzem, w tym autor jego biografii, mówią, że na żadne przejście do ligi saudyjskiej w przypadku Messiego się nie zanosi.