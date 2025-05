Przyszłość Kiwiora pod znakiem zapytania. Są nowe wieści. Trudno było tego oczekiwać

Jakub Kiwior od momentu, gdy trafił do Arsenalu, pełnił w zespole Mikela Artety rolę absolutnego rezerwowego i to nawet nie tego pierwszego do wejścia. Polak na pierwszą naprawdę poważną szansę musiał czekać do wiosny 2025 roku, a gdy już dostał okazję do gry, to wywiązywał się ze swoich zadań znakomicie. W związku z tym Kiwiorem zainteresowało się wiele zagranicznych klubów. Jak się jednak okazuje, Arsenal jest skłonny podpisać nową umowę z naszym kadrowiczem.