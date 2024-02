Przyszłość gwiazdora Barcelony zagrożona. Bajońska oferta z Arabii

Barcelona straci gwiazdora? Odezwali się szejkowie

Gdy spojrzymy na kadry zespołów z Arabii Saudyjskiej, to jedynie Al-Ittihad nie ma bramkarza o uznanej europejskiej klasie. Tam Karim Benzema dostaje rocznie niecałe 100 milionów euro, N'Golo Kante inkasuje niespełna 25 milionów euro, a Fabinho prawie 14 milionów euro. Każda z tych pensji jest kilka razy większa od tego, co dostaje w Barcelonie ter Stegen. Jego uczucie do klubu jest jednak wyjątkowe i pokazuje to na każdym kroku. Być może więc na plotkach się skończy, nie jeden piłkarz odrzucił już oferty z Arabii.