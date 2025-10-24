Przyszłość Casha wisi na włosku. Kibice domagali się jego odejścia. Kluczowa decyzja zapadła

Matty Cash w zespole Aston Villi miewał gorsze i lepsze momenty. Te gorsze zwykle spowodowane były problemami ze zdrowiem, które niestety w ostatnich sezonach dość często dotykały prawego obrońcę reprezentacji Polski. Niestety przekonywali się o tym także selekcjonerzy naszej kadry.

Gdy jednak Cash był zdrowy, to prezentował poziom przynajmniej przyzwoity, a często wyższy. Reprezentant Polski wyrobił sobie renomę naprawdę bardzo solidnego prawego obrońcy w Premier League na tyle, że pojawiały się plotki o możliwym transferze do Atletico Madryt czy AC Milan.

Cash dogadany. Kwestia czasu

Do zmiany barw nie doszło, a przed końcem trwającego sezonu niektórzy kibice zaczęli się wręcz domagać sprzedaży naszego kadrowicza. Do tego jednak nie doszło, Cash został w drużynie i prezentuje się bardzo dobrze, a z polskiej perspektywy ważne jest także to, że w reprezentacji Polski zaczął grać na miarę umiejętności.

Jego obecna umowa wygasa latem 2027 roku, co sprawia, że najbliższego lata pozostanie ledwie rok kontraktu. Wobec tego władze Aston Villi rozpoczęły negocjacje w sprawie przedłużenia porozumienia. Jak się okazuje, przebiegają one pomyślnie, a przynajmniej takie informacje przekazał Nicolo Schira.

Według jego informacji osiągnięto porozumienie ws. warunków personalnych nowej umowy. Ta ma obowiązywać do 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. W tym momencie Polak ma na swoim koncie 192 rozegrane mecze w Aston Villi. Strzelił 11 goli i 12 razy asystował kolegom.

Roman Kosecki: Cała Europa śmieje się dziś z wyniku Lecha Poznań Polsat Sport

Matty Cash w meczu Holandia - Polska Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash Grzegorz Wajda Reporter

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025) Grzegorz Wajda/REPORTER East News