Przyszłość Casha wisi na włosku. Kibice domagali się jego odejścia. Kluczowa decyzja zapadła
Latem tego roku w Anglii pojawiały się plotki o możliwym odejściu Matty'ego Casha z Aston Villi. Takie były wręcz oczekiwania części kibiców. Ostatecznie reprezentant Polski w zespole został i rozgrywa naprawdę dobry sezon. Według Nicolo Schiry jego przyszłość również się klaruje. Dziennikarz przekazał, że uzgodniono przedłużenie umowy do 2029 roku.
Matty Cash w zespole Aston Villi miewał gorsze i lepsze momenty. Te gorsze zwykle spowodowane były problemami ze zdrowiem, które niestety w ostatnich sezonach dość często dotykały prawego obrońcę reprezentacji Polski. Niestety przekonywali się o tym także selekcjonerzy naszej kadry.
Gdy jednak Cash był zdrowy, to prezentował poziom przynajmniej przyzwoity, a często wyższy. Reprezentant Polski wyrobił sobie renomę naprawdę bardzo solidnego prawego obrońcy w Premier League na tyle, że pojawiały się plotki o możliwym transferze do Atletico Madryt czy AC Milan.
Cash dogadany. Kwestia czasu
Do zmiany barw nie doszło, a przed końcem trwającego sezonu niektórzy kibice zaczęli się wręcz domagać sprzedaży naszego kadrowicza. Do tego jednak nie doszło, Cash został w drużynie i prezentuje się bardzo dobrze, a z polskiej perspektywy ważne jest także to, że w reprezentacji Polski zaczął grać na miarę umiejętności.
Jego obecna umowa wygasa latem 2027 roku, co sprawia, że najbliższego lata pozostanie ledwie rok kontraktu. Wobec tego władze Aston Villi rozpoczęły negocjacje w sprawie przedłużenia porozumienia. Jak się okazuje, przebiegają one pomyślnie, a przynajmniej takie informacje przekazał Nicolo Schira.
Według jego informacji osiągnięto porozumienie ws. warunków personalnych nowej umowy. Ta ma obowiązywać do 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. W tym momencie Polak ma na swoim koncie 192 rozegrane mecze w Aston Villi. Strzelił 11 goli i 12 razy asystował kolegom.