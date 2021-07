Zakończyło się Euro 2020, a zaczęły rozgrywki ligowe, a wraz z nimi takie właśnie piłkarskie kwiatki.



Emil Holm, piłkarz Sonderjyske w meczu ligi duńskiej z Vejle BJ podszedł do rzutu wolnego. Piłka ustawiona była ok. 30 metrów od bramki, ale mimo to 21-letni piłkarz zwietrzył szansę do zdobycia bramki. Skoncentrował się, wziął potężny rozbieg, huknął i... Zresztą zobaczcie sami:

Tak, piłka po jego uderzeniu wyleciała poza stadion i dzięki temu Holm stał się chyba jednym z najpopularniejszych szwedzkich piłkarzy na świecie, bo powyższe nagranie obejrzało już prawie milion osób!



Takiej okazji internauci nie mogli sobie odpuścić, więc momentalnie zaczęły się uszczypliwości w stronę młodego zawodnika. Oto jedna z nich:

Na szczęście dla szwedzkiego piłkarza, jego drużyna wygrała to spotkanie 1-0 po golu Victora Ekaniego. Jednak to nie bramka, ale właśnie uderzenie Holma kibice najlepiej zapamiętają z tego meczu.

PJ