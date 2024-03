Przykre obrazki z meczu Polaków. Stadion świecił pustkami. "Wybór polityczny"

Zanim do walki o awans na Euro 2024 przystąpi reprezentacja Michała Probierza, na Stadionie Śląskim w Chorzowie nasza kadra do lat 21 grała z Bułgarią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy w swojej kategorii wiekowej. Niestety, nie dość, że młode "Orły" sportowo nie sprostały rywalom, to na dodatek byliśmy świadkami bardzo smutnych obrazków z "Kotła Czarownic", który świecił pustkami.