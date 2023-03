Przykre obrazki w Hiszpanii. Reprezentanci kraju starli się z policją pod hotelem. "Zaatakowali nas"

Do skandalicznych scen doszło w poniedziałkowy wieczór w Madrycie. Reprezentacje Peru i Maroka przygotowują się tam do zaplanowanego na wtorek sparingu między sobą, tymczasem w hotelu, w którym przebywają Peruwiańczycy, doszło do przepychanek między nimi a funkcjonariuszami policji. Według relacji piłkarzy to właśnie hiszpańskie służby zainicjowały całe zamieszanie.