Przyjęli bolesny cios na finiszu. Teraz na drodze do Euro mogą zatrzymać Polaków

Walii zremisowała z Turcją 1-1 na zamknięcie grupowej fazy eliminacji Euro 2024. Szansę na bezpośredni awans do turnieju finałowego straciła dopiero w ostatniej kolejce. Jej kosztem udział w przyszłorocznych ME zapewniła sobie Chorwacja. Wyspiarze nie kończą definitywnie batalii. O promocję do kontynentalnego czempionatu powalczą w barażach, a tam w decydującym boju spotkać się mogą z reprezentacją Polski.