Przyćmił nawet "Lewego"! "On pobije wszystkie rekordy"

Erling Haaland to ciągle rozpędzająca się gwiazda światowej piłki, dawne gwiazdy są zachwycone jego umiejętnościami i skutecznością, trudno wyrokować co jeszcze 22-letni Norweg może osiągnąć. W niedzielę przeciwko Manchesterowi United (6:3) uzyskał hat-tricka w setnym występie w jednej z pięciu topowych lig Europy. Norweg łącznie w tych występach strzelił aż... 103 gole, takiego osiągu nie ma nikt.

Dwa dni temu jego Manchester City pokonał Kopenhagę 5-0 w Lidze Mistrzów. Haaland zagrał tylko pierwszą połowę. Zdobył dwa gole i Josep Guardiola dał mu odpocząć. "Nigdy wcześniej nie spotkałem takiego piłkarza, a bramkarz rywali powiedział, że Haaland to nie jest człowiek" - powiedział po meczu Jack Grealish cytując przy okazji słowa polskiego bramkarza Kopenhagi - Kamila Grabary.

Haaland wygląda jakby grał przeciw dzieciom

Pod ogromnym wrażeniem jest wiele gwiazd - między innymi Brazylijczyk Kaka, były piłkarz Milanu i Realu, który w 2002 roku zdobył mistrzostwo świata. - To niesamowite, co robi Erling Haaland. Wygląda jakby grał przeciwko dzieciom! Myślę, że może pobić wszystkie rekordy. To, co robi na początku sezonu, jest niesamowite, więc gratuluję mu, ponieważ jest gotowy do gry na najwyższym poziomie. Kiedyś grał w Bundeslidze, gdzie poziom też jest wysoki, ale w Premier League i Lidze Mistrzów nie jest tak łatwo strzelać tyle bramek, co on - uważa Kaka, którego cytuje "L'Equipe".