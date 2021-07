Na boiskach Czarnego Kontynentu kończą się pucharowe zmaganie sezonu 2020/21, który z powodu pandemii koronawirusa mocno się opóźnił. W sobotę wieczorem Raja grała z algierskim JS Kabylie. 17 lipca z kolei starcie w finale afrykańskiej Ligi Mistrzów, gdzie najbardziej utytułowany na Czarnym Lądzie klub Al-Ahly, mierzy się z południowoafrykańskim Kaizer Chiefs. Co do wczorajszego finału, to Marokańczycy załatwili sprawę w kwadrans, zdobywając dwa szybkie gole. I choć przez ostatnie pół godziny grali w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla jednego ze swoich graczy, to ostatecznie triumfowali 2-1.

JS Kabylie, klubu z miejscowości Tizi Ouzou, nie udało się nawiązać do czasów świetności, kiedy wszystkim kierował Stefan Żywotko. Był tam trenerem w latach 1977-1991. Zespół prowadził z miejscowym szkoleniowcem Mahieddine Khalefem. To okres wielkich triumfów jedenastki Kabylów. 7 tytułów mistrza kraju, Puchar Algierii, a przede wszystkim triumfy kontynentalne. Pod ręką Żywotki, który w styczniu tego roku skończył 101 lat (!), dwa razy zdobywali Puchar Afryki, było to w 1981 i 1990 roku. Do tego doszedł Superpuchar Afryki zdobyty w 1982.

Maloumi: Żywotko jest najlepszym zagranicznym trenerem, jaki kiedykolwiek pracował w Algierii!

Nic dziwnego, że przed starciem z Raja Casablanca wspominano sędziwego polskiego szkoleniowca. - Wszyscy w Algierii pamiętają jego sukcesy i jak świetnie mu szło w JSK. To wyjątkowa postać w naszym kraju. W mojej opinii Stefan Żywotko jest najlepszym zagranicznym trenerem, jaki kiedykolwiek pracował w Algierii - mówi Yassine Maloumi, dziennikarz Echorouk TV.

Zdjęcie Właśnie co ukazała się książka o utytułowanym szkoleniowcu. / INTERIA.PL

Pan Stefan, choć już mocno schorowany, do dziś odbiera telefony od swoich byłych zawodników, którzy na bieżąco informują go, jak JSK idzie. Jeszcze parę lat temu mieszkającemu w Szczecinie trenerowi proponowano ponowny wyjazd do Algierii do pracy! Nakładem Instytutu Pamięci Narodowej oddział Szczecin, właśnie co ukazała się książka o nim "Stefan Żywotko. Ze Lwowa po mistrzostwo Afryki".

Michał Zichlarz