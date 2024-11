Przez ponad miesiąc walczył o życie. Tragiczna śmierć 22-letniego piłkarza

Niezwykle tragiczne wieści docierają do nas z Ekwadoru. W poniedziałek 11 listopada zmarł 22-letni reprezentant tamtejszej piłkarskiej drużyny narodowej, Marco Angulo. Młody piłkarz 39 dni temu trafił do szpitala w stanie krytycznym po wypadku drogowym. Lekarze robili co w ich mocy, jednak życia sportowca nie dało się uratować.