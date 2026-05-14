Tymoteusz Puchacz jest jednym z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Co prawda nie osiąga takich sukcesów na boisku jak Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny czy Piotr Zieliński, ale znakomicie odnajduje się w mediach społecznościowych. Kibice cenią zawodnika za szczere wypowiedzi.

Sam piłkarz często zmienia kluby. Od 2021 roku i odejścia z Lecha Poznań reprezentował barwy aż siedmiu zespołów. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Sabah Baku. To okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Obrońca pomógł drużynie w wywalczeniu mistrzostwa i krajowego pucharu.

27-latek spisał się na tyle dobrze, że działacze klubu ze stolicy Azerbejdżanu aktywowali klauzulę wykupu Polaka z niemieckiego Holstein Kiel. Puchacz z Sabah podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku i nie ukrywa, że wciąż marzy o powrocie do reprezentacji Polski.

Mało realny powrót do Niemiec. Oto czego doświadczył

Nawet jeśli w kolejnych latach kariera Puchacza w Baku nie potoczy się tak, jak sam piłkarz chciałby, ciężko wyobrazić sobie jego powrót do Niemiec. U naszych zachodnich sąsiadów obrońca, delikatnie pisząc, nie spotkał się z dobrym przyjęciem. Więcej piłkarz opowiedział w rozmowie dla Kanału Sportowego.

- Ja się spotkałem po prostu z rasizmem w Niemczech. Oni są uprzedzeni do Polaków i czarnoskórych. I to z mojej perspektywy tak wygląda. Personalnie nie chcę nikogo o nic oskarżać, ale uważam, że jest to rasistowska nacja - mówił Puchacz, który reprezentował barwy trzech niemieckich klubów: Unionu Berlin, FC Kaiserslauten i wspomnianego już Holstein Kiel.

- Też rozmawiałem z jednym piłkarzem odnośnie trenera, którego miałem w jednym z tych klubów i to on użył słowa rasizm. Skoro nie tylko ja to widzę, tylko też gość z innego kraju, no to coś w tym jest - dodał piłkarz podczas live dla Kanału Sportowego.

