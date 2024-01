Superliga pierwszy raz na światło dzienne wyszła pierwszy raz kilka lat temu, choć została zaprezentowana w stylu, którego nikt nie spodziewałby się po jednym z największych prezesów klubów piłkarskich w historii. Florentino Perez bowiem przyszedł do jednego z hiszpańskich programów, które emitowane są po północy i tam zaprezentował projekt nowych rozgrywek. Te w swojej pierwotnej wersji miały być zamknięte na większość klubów.

Superliga nadchodzi wielkimi krokami. Działacz wszystko potwierdza

Po tym komunikacie już drugi raz w sieci pojawiło się mnóstwo komunikatów klubów z całej Europy, które jasno odcinały się od możliwości dołączenia do Superligi. W tym gronie były angielscy giganci, Bayern Monachium czy Inter Mediolan . Każda z tych ekip na pewno byłaby mile widziana w gronie klubów członkowskich. Trudno było jednak uwierzyć, że ta sprawa się na tym zakończy i jasne było, że działacze będą odpowiednio pracować w ciszy.

Tak też się stało, co potwierdzają słowa Anasa Laghrarego, współzałożyciela A22 w rozmowie z "Ouest-France". - Nie chcę podawać jeszcze nazw klubów, ponieważ nie chcę ich ujawniać, ale od 21 grudnia rozmawialiśmy z około pięćdziesięcioma różnymi klubami. Mniej więcej dwadzieścia z nich jest bardzo, bardzo zmotywowanych dołączeniem do projektu. Mamy już wystarczająco dużo klubów, by rozpocząć rywalizację - przyznał działacz.