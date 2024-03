Przerwano poszukiwania zaginionego trenera. Złowieszczy komunikat klubu

Wbrew wcześniejszym spekulacjom ta historia nie ma kryminalnego podłoża. Ihor Kasjanenko zaginął na lotnisku w Turcji... z własnej woli. Trener przygotowania fizycznego, przez ostatnie dwa lata pracujący w Czornomorcu Odessa, postanowił nie wracać do pochłoniętej wojną Ukrainy. Nie wsiadł z resztą ekipy do samolotu. Uciekł, nikomu nic wcześniej nie mówiąc. Został wirtualnie odnaleziony w Miami na Florydzie. Dołączył do rodziny, znalazł pracę, otwiera nowy rozdział życia.