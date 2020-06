Brazylijski piłkarz może mówić o sporym szczęściu. Volante Henrique spadł autem 200 metrów ze stromego klifu. Pomimo przerażająco wyglądającego wypadku, zawodnik nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Volante Henrique w piątkowy wieczór przemierzał drogę w gminie Brumadinho w regionie Belo Horizonte, gdy nagle wypadł z trasy i spadł w kilkusetmetrową przepaść.

Upadek z klifu musiał wyglądać przerażająco, a z trudno dostępnego terenu 35-latka wyciągali strażacy. Wkrótce potem piłkarz został przewieziony do szpitala, a następnie przetransportowany do innej - prywatnej placówki.

Co istotne, Henrique był w pełni świadomy w czasie akcji ratunkowej i jak podają brazylijskie media, nie stwierdzono u niego żadnych poważnych obrażeń. Nie doznał nawet złamań. Dla zachowania środków ostrożności, zawodnik pozostał jednak w szpitalu na obserwacji.

Brazylijczyk jest graczem klubu Cruzeiro EC, do którego niedawno wrócił.

"To najszczęśliwszy i bardzo ekscytujący moment. Powrót do Cruzeiro, miejsca, którego nigdy nie powinienem był opuszczać. [...] Jeśli zawiodłem fanów Cruzeiro w zeszłym roku, wybaczcie mi" - powiedział kilka dni temu piłkarz, który znów będzie reprezentował barwy klubu po rozbracie z uwagi na wypożyczenie.

