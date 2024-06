Przepiękny gest polskich klubów. Uczczą pamięć tragicznie zmarłego piłkarza

Śmierć Marcina Mizi wstrząsnęła całym krajem. 9 czerwca 28-letni piłkarz został dotkliwie pobity przez grupę nastolatków podczas Fun Festivalu w Sosnowcu i w stanie krytycznym przetransportowany został do szpitala, gdzie zmarł w nocy z 9 na 10 czerwca. KS Spójnia Landek, a więc zespół, w którym występował zmarły sportowiec, zaapelował do innych polskich klubów piłkarskich, aby w ten weekend wspólnie uczcić pamięć 28-latka minutą ciszy. Do akcji przyłączy się m.in. Podbeskidzie Bielsko-Biała.