Przemoc, zniewagi i groźby. Szokująca prawda o piłce. Szymon Marciniak wie, co może pomóc

To jest dramat, co tam się dzieje. Tam jest naprawdę mega niebezpiecznie. Przemoc, zniewagi, groźby i nawet pogróżki śmiertelne to bardzo smutna rzeczywistość, to jest inny świat niż Ekstraklasa czy mecze międzynarodowe. Takie kamery z pewnością byłyby dla sędziów niższych lig dużą i ważną pomocą

~ powiedział Marciniak dla TVP Sport.