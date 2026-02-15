Przełomowy występ Pietuszewskiego, ale co zrobił Bednarek? Sceny w Portugali, Polacy szaleją

Paweł Czechowski

FC Porto złapało ostatnio pewną zadyszkę jeśli mowa o występach "Smoków" w krajowych rozgrywkach ligowych - najpierw uległy one bowiem niespodziewanie ekipie Casa Pia FC, a następnie odnotowały też jeden remis, choć tu akurat rywal był z najwyższej półki, bowiem mowa o Sportingu. 15 lutego piłkarze Francesco Farioliego - w tym dwaj Polacy - podjęli się zaś zmagań przeciwko zespołowi CD Nacional i... trudno było sobie wyobrazić lepszą szansę na powrót na zwbohaterem został Jan Bednarek, a Oskar Pietuszewski zaliczył przełomowy występ.

Po lewej stronie grupka piłkarzy w różowych strojach podczas świętowania, jeden z zawodników wyraża emocje, a na prawej stronie młody mężczyzna w niebieskiej kurtce z logo klubu piłkarskiego FC Porto patrzy lekko z boku, z poważnym wyrazem twarzy.
Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski zaliczyli bardzo istotne występy w barwach FC PortoRodrigo Moreira / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/ELEVENSPORTSPLAFP

FC Porto w bieżącym sezonie przez długi czas pozostawało niepokonane, ale z biegiem kolejnych miesięcy "Smokom" zaczęły się przydarzać pewne drobniejsze wpadki - ostatnio jednak, w lidze, były one, można rzec, dosyć częste.

Znacząca była zwłaszcza porażka 1:2 z Casa Pia FC, bo "Os Dragoes" uchodzili za zdecydowanego faworyta potyczki. Zdecydowanie mniej zaskakujący, ale bardzo istotny w kontekście walki o mistrzostwo, był zaś niedawny remis 1:1 z lizbońskim Sportingiem.

Nie chciał grać w Barcelonie, ogłosili wielki zwrot akcji. Wszystko przez brutalną karę

CD Nacional - FC Porto: Wyjątkowy występ Pietuszewskiego. Farioli dał mu szansę od pierwszego gwizdka

15 lutego tymczasem podopieczni Francesco Farioliego stanęli przed dogodną szansą na powrót na zwycięską ścieżkę, bowiem los postawił przed nimi mecz z maderskim Nacionalem, "uciekającym" przed strefą spadkową.

Pierwszy gwizdek wybrzmiał w tym przypadku w niedzielę o godz. 16.30 - i od razu można było mówić o wielkim przełomie dla Oskara Pietuszewskiego, który po raz pierwszy w barwach FCP zagrał jako członek wyjściowego składu. Na murawie towarzyszył mu inny Polak - Jan Bednarek. Jakub Kiwior niestety wciąż zmagał się z kontuzją, w związku z czym musiał on odpuścić sobie grę.

Wynik został otworzony relatywnie późno, bo w 60. minucie, a do siatki trafił wówczas... Bednarek, który skorzystał z fantastycznego dogrania z rzutu rożnego ze strony Gabriela Veigi:

Po wszystkim "Bedi" zaprezentował też bardzo ładny gest - w ramach celebracji pokazał w stronę trybun koszulkę Samu Omorodiona Aghehowy, swojego kolegi z zespołu, który doznał ostatnio poważnej kontuzji - zerwania więzadeł krzyżowych.

Klub z Funchal nie zdołał następnie odpowiedzieć - więc najbardziej "polska" ekipa w Portugalii zainkasowała komplet punktów.

Hiszpanie ogłaszają ws. Pajor. Gol dla Barcelony to nie był koniec. Polka na szczycie

Liga Portugal: FC Porto za tydzień zmierzy się z Rio Ave

FC Porto swój kolejny mecz w portugalskiej ekstraklasie rozegra dokładnie 22 lutego, a rywalem drużyny z Estadio do Dragao będzie Rio Ave, a więc kolejna drużyna balansująca w pobliżu strefy spadkowej. Pierwszy gwizdek wybrzmi w przyszłą niedzielę o 21.30.

Liga Portugal
22. Kolejka
15.02.2026
16:30
Zakończony
Jan Bednarek
60'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Nacional
FC Porto
Rezerwowi

Statystyki meczu

Nacional
0 - 1
FC Porto
Posiadanie piłki
46%
54%
Strzały
9
8
Strzały celne
2
5
Strzały niecelne
4
1
Strzały zablokowane
3
2
Ataki
55
57

Młody mężczyzna w sportowej koszulce z nazwiskiem i numerem 77 stoi tyłem do fotografa, zwracając się w stronę dużego, podświetlonego herbu klubu piłkarskiego FC Porto.
Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Portomateriały prasowemateriały prasowe
Piłkarz w niebieskiej koszulce z herbem klubu FC Porto wykonuje gest rękoma podczas meczu, tło rozmyte z widocznymi kibicami.
Jan Bednarek w FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
