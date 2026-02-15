Przełomowy występ Pietuszewskiego, ale co zrobił Bednarek? Sceny w Portugali, Polacy szaleją

FC Porto w bieżącym sezonie przez długi czas pozostawało niepokonane, ale z biegiem kolejnych miesięcy "Smokom" zaczęły się przydarzać pewne drobniejsze wpadki - ostatnio jednak, w lidze, były one, można rzec, dosyć częste.

Znacząca była zwłaszcza porażka 1:2 z Casa Pia FC, bo "Os Dragoes" uchodzili za zdecydowanego faworyta potyczki. Zdecydowanie mniej zaskakujący, ale bardzo istotny w kontekście walki o mistrzostwo, był zaś niedawny remis 1:1 z lizbońskim Sportingiem.

CD Nacional - FC Porto: Wyjątkowy występ Pietuszewskiego. Farioli dał mu szansę od pierwszego gwizdka

15 lutego tymczasem podopieczni Francesco Farioliego stanęli przed dogodną szansą na powrót na zwycięską ścieżkę, bowiem los postawił przed nimi mecz z maderskim Nacionalem, "uciekającym" przed strefą spadkową.

Pierwszy gwizdek wybrzmiał w tym przypadku w niedzielę o godz. 16.30 - i od razu można było mówić o wielkim przełomie dla Oskara Pietuszewskiego, który po raz pierwszy w barwach FCP zagrał jako członek wyjściowego składu. Na murawie towarzyszył mu inny Polak - Jan Bednarek. Jakub Kiwior niestety wciąż zmagał się z kontuzją, w związku z czym musiał on odpuścić sobie grę.

Wynik został otworzony relatywnie późno, bo w 60. minucie, a do siatki trafił wówczas... Bednarek, który skorzystał z fantastycznego dogrania z rzutu rożnego ze strony Gabriela Veigi:

Po wszystkim "Bedi" zaprezentował też bardzo ładny gest - w ramach celebracji pokazał w stronę trybun koszulkę Samu Omorodiona Aghehowy, swojego kolegi z zespołu, który doznał ostatnio poważnej kontuzji - zerwania więzadeł krzyżowych.

Klub z Funchal nie zdołał następnie odpowiedzieć - więc najbardziej "polska" ekipa w Portugalii zainkasowała komplet punktów.

Liga Portugal: FC Porto za tydzień zmierzy się z Rio Ave

FC Porto swój kolejny mecz w portugalskiej ekstraklasie rozegra dokładnie 22 lutego, a rywalem drużyny z Estadio do Dragao będzie Rio Ave, a więc kolejna drużyna balansująca w pobliżu strefy spadkowej. Pierwszy gwizdek wybrzmi w przyszłą niedzielę o 21.30.

Statystyki meczu Nacional 0 - 1 FC Porto Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 9 8 Strzały celne 2 5 Strzały niecelne 4 1 Strzały zablokowane 3 2 Ataki 55 57

Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Porto materiały prasowe materiały prasowe

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

