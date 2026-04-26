FC Porto jest na bardzo dobrej drodze do zgarnięcia mistrzowskiego tytułu. "Smoki" są liderami tabeli, jednak cały czas po piętach depcze im Benfica. W niedzielę w ramach 31. kolejki ekipa Farioliego zagrała na wyjeździe z 15. Estrelą.

Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski zawitali we wyjściowym składzie. Ostatni z nich miał udział przy dwóch golach strzelonych przez zespół gości. Najpierw wychowanek Jagiellonii wywalczył rzut karny, który na bramkę zamienił Deniz Gul.

Przy drugim golu strzelonym przez tego samego zawodnika Pietuszewski również błysnął. Znów popisał się rajdem pod szesnastkę przeciwników. Zagrał na skrzydło do Alberto Costy, który zanotował asystę przy trafieniu Gula na 2:0.

Ostatecznie gospodarze ukłuli Porto jednym trafieniem. "Smoki" wygrały 2:1. Niedługo po zakończeniu meczu z portugalskimi dziennikarzami porozmawiał Francesco Farioli. Jeden z nich zapytał go o Oskara Pietuszewskiego, który pierwszy raz w nowym klubie rozegrał pełne 90 minut, nie został zmieniony.

- W jakim aspekcie twoim zdaniem Pietuszewski rozwinął się najbardziej i czy uważasz, że obecność Kiwiora na jego plecach może mu pomóc w rozwoju? - pytał jeden z reporterów. Jakub Kiwior w tym meczu grał na lewej obronie.

- Oskar miał bardzo dobry wpływ na grę. Poza tym, ciekawie będzie zobaczyć jego statystyki dryblingu i intensywność, jaką pokazywał za każdym razem, gdy piłka do niego docierała - odparł bez zastanowienia szkoleniowiec portugalskiego giganta, cytowany przez dziennik "A Bola".

- To młody zawodnik, który rozwija się bardzo szybko, z odpowiednim duchem. Dlatego będziemy z nim kontynuować współpracę, ponieważ jest to piłkarz, który z pewnością będzie bardzo ważny dla teraźniejszości i przyszłości FC Porto - ogłosił Farioli.

Był to 15. mecz 17-letniego reprezentanta Polski w barwach nowego pracodawcy. Strzelił w nich trzy gole i zanotował dwie asysty. Platforma Flashscore wybrała go zawodnikiem niedzielnego meczu z Estrelą. Na trzy kolejki przed końcem sezonu FC Porto jest liderem z siedmiopunktową przewagą nad drugą Benfiką.

