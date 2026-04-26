Przełomowy mecz Pietuszewskiego w Porto. Tego jeszcze nie było. Trener ogłasza

Michał Chmielewski

Francesco Farioli zdecydował, że na niedzielny mecz z Estrelą w podstawowym składzie FC Porto wystąpią Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. "Smoki" triumfowały 2:1 i zrobiły duży krok w stronę mistrzostwa Portugalii. Po ostatnim gwizdku trener Porto zabrał głos ws. genialnego 17-latka.

Oskar Pietuszewski w niebiesko-białej koszulce FC Porto biegnie podczas meczu, z opaską na prawym nadgarstku
Oskar Pietuszewski

FC Porto jest na bardzo dobrej drodze do zgarnięcia mistrzowskiego tytułu. "Smoki" są liderami tabeli, jednak cały czas po piętach depcze im Benfica. W niedzielę w ramach 31. kolejki ekipa Farioliego zagrała na wyjeździe z 15. Estrelą.

Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski zawitali we wyjściowym składzie. Ostatni z nich miał udział przy dwóch golach strzelonych przez zespół gości. Najpierw wychowanek Jagiellonii wywalczył rzut karny, który na bramkę zamienił Deniz Gul.

Przy drugim golu strzelonym przez tego samego zawodnika Pietuszewski również błysnął. Znów popisał się rajdem pod szesnastkę przeciwników. Zagrał na skrzydło do Alberto Costy, który zanotował asystę przy trafieniu Gula na 2:0.

Ostatecznie gospodarze ukłuli Porto jednym trafieniem. "Smoki" wygrały 2:1. Niedługo po zakończeniu meczu z portugalskimi dziennikarzami porozmawiał Francesco Farioli. Jeden z nich zapytał go o Oskara Pietuszewskiego, który pierwszy raz w nowym klubie rozegrał pełne 90 minut, nie został zmieniony.

- W jakim aspekcie twoim zdaniem Pietuszewski rozwinął się najbardziej i czy uważasz, że obecność Kiwiora na jego plecach może mu pomóc w rozwoju? - pytał jeden z reporterów. Jakub Kiwior w tym meczu grał na lewej obronie.

- Oskar miał bardzo dobry wpływ na grę. Poza tym, ciekawie będzie zobaczyć jego statystyki dryblingu i intensywność, jaką pokazywał za każdym razem, gdy piłka do niego docierała - odparł bez zastanowienia szkoleniowiec portugalskiego giganta, cytowany przez dziennik "A Bola".

- To młody zawodnik, który rozwija się bardzo szybko, z odpowiednim duchem. Dlatego będziemy z nim kontynuować współpracę, ponieważ jest to piłkarz, który z pewnością będzie bardzo ważny dla teraźniejszości i przyszłości FC Porto - ogłosił Farioli.

Był to 15. mecz 17-letniego reprezentanta Polski w barwach nowego pracodawcy. Strzelił w nich trzy gole i zanotował dwie asysty. Platforma Flashscore wybrała go zawodnikiem niedzielnego meczu z Estrelą. Na trzy kolejki przed końcem sezonu FC Porto jest liderem z siedmiopunktową przewagą nad drugą Benfiką.

Młody mężczyzna w sportowej koszulce z nazwiskiem i numerem 77 stoi tyłem do fotografa, zwracając się w stronę dużego, podświetlonego herbu klubu piłkarskiego FC Porto.
Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Porto
piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto z szerokim uśmiechem na twarzy biega po boisku podczas meczu, z wyraźnie widocznymi emocjami radości po zdobyciu bramki
Oskar Pietuszewski
Młody piłkarz w stroju klubowym niebiesko-białym z piłką w ręku na tle rozmytych kibiców na stadionie sportowym.
Oskar Pietuszewski
