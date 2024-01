Świetny biznes ubili działacze Fenerbahce sprowadzając latem za niecałe 10 milionów euro z Dynama Moskwa Sebastiana Szymańskiego . Reprezentant Polski nie potrzebował nawet żadnego czasu na aklimatyzację . Niemal od pierwszych minut w tureckim klubie zaczął czarować podobnie, jak robił to w Holandii. 24-latek strzela piękne gole, asystuje i daje wiele powodów do radości kibicom ekipy ze Stambułu.

W 34 spotkaniach Szymański zanotował aż 12 bramek i 14 asyst, a zaledwie niecałe pół roku od transferu w kolejce po jego usługi ustawiła się pokaźna kolejka klubów. I to nie byle jakich. W ostatnich tygodniach nazwisko Polaka zestawiane było z takimi markami jak choćby Liverpool , Manchester United , czy Tottenham Hotspur .

Kilka dni temu media informowały, że wysłannicy Tottenhamu udali się do Stambułu, żeby obejrzeć Sebastiana Szymańskiego w akcji . "Koguty" miały być gotowe zapłacić za niego aż 35 milionów euro . Włodarze Fenerbahce nie chcą jednak tak szybko pozbywać się jednej ze swoich największych gwiazd. Zwłaszcza że "Żółte Kanarki" zmierzają po mistrzostwo, a do tego mają ambitne plany względem przyszłej kampanii.

Fenerbahce planuje zatrzymać Szymańskiego. Trwa przygotowywanie oferty

Wszyscy zainteresowani przekonują, że w sprawie Sebastiana Szymańskiego zimą nic się nie wydarzy. Mało tego. Słyszę, że na przełomie lutego i marca dojdzie do rozmów na temat przyszłości Szymańskiego i dopiero wtedy możemy wiedzieć więcej. Szymański może otrzymać szybką podwyżkę i zostać na kolejny sezon, choć oczywiście wszystko zdeterminuje potencjalna oferta

Aktualna umowa Sebastiana Szymańskiego z Fenerbahce ważna jest do końca czerwca 2027 roku. 24-latek zgodnie z informacjami Tomasza Włodarczyka może parafować wkrótce nowy kontrakt, na dużo bardziej preferencyjnych warunkach.

Kolejny Polak może dołączyć do Fenerbahce

Jeśli Szymański pozostanie w Stambule, już wkrótce może dołączyć do niego inny Polak. Turecki dziennikarz, Ahmet Konanc informuje, że na celownik Fenerbahce trafił Adrian Benedyczak z Parmy. 23-latek w obecnym sezonie w 23 spotkaniach zanotował osiem trafień i dołożył do tego asystę. Aktualna wartość rynkowa pomocnika wynosi 6 milionów euro, ale turecki klub liczy, że uda się go pozyskać za niższą kwotę.