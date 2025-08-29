Jakub Kiwior przeszedł do Arsenalu w styczniu 2023 roku z włoskiej Spezii. W ciągu dwóch lat w barwach angielskiej ekipy zagrał w 68 meczach, w których strzelił trzy bramki i pięć razy asystował. W pewnym momencie poprzedniego sezonu wydawało się, że Polak zyskał uznanie trenera Mikela Artety. A to wszystko w obliczu kontuzji kluczowego obrońcy londyńczyków, Gabriela Magalhaesa.

Kiwior rozgrywał spotkania w pełnym wymiarze czasu. Poza tym zbierał naprawdę dobre recenzje za swoje występy. Jednak od początku tego sezonu Polak nie rozegrał ani jednej minuty w barwach Arsenalu. Na mecz z Manchesterem United nawet nie został powołany.

To wszystko spowodowało, że coraz głośniej zaczęło się robić o potencjalnych przenosinach Polaka. W grze było kilka opcji.

Te kluby walczyły o Kiwiora. Polak wybrał, dokąd trafi

W ostatnich dniach w mediach pojawiały się spekulacje na temat nowego pracodawcy dla Jakuba Kiwiora. Chociażby Fabrizio Romano informował o poważnym zainteresowaniu ze strony FC Porto, w którym gra już inny Polak, Jan Bednarek. Dziennikarze donosili nawet, że na polskiego defensora czekał już samolot, który miał go przetransportować na Półwysep Iberyjski. Ostatecznie tak się wówczas nie stało.

W międzyczasie pojawiały się również informacje, jakoby Jakub Kiwior miał trafić do AC Milanu. Tym samym, wróciłby do Włoch po ponad dwóch latach. Dziennikarz Matteo Moretto informował o zainteresowaniu klubu z Mediolanu dwoma obrońcami. Poza Kiwiorem, w kręgu zainteresowań Massimiliano Allegriego miał być też Manuel Akanji z Manchesteru City.

Jakub Kiwior wybrał. Podpisze kontrakt z FC Porto

Dziś pojawiło się oficjalne potwierdzenie, a zarazem zakończenie sagi transferowej z Jakubem Kiwiorem w roli głównej. Polak wybrał klub, do którego się przeniesie. Jak informuje Fabrizio Romano w swoich mediach społecznościowych, defensor trafi do FC Porto. Tym samym stworzy duet obrońców z Janem Bednarkiem.

Włoski dziennikarz podał szczegóły transakcji. Kiwior przenosi się do Portugalii na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Opłata za wypożyczenie wynosi 2 miliony euro. Za sam wykup FC Porto zapłaci 17 milionów euro + dodatki i klauzula odsprzedaży. Fabrizio Romano informuje, że całkowita suma, którą zapłacą Portugalczycy za Kiwiora może oscylować w granicach 25-27 milionów euro.

Romano wspomina również, że Polak poleci do Porto w ciągu najbliższych 24 godzin. Trwa oczekiwanie na zatwierdzenie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Rozwiń

Jakub Kiwior: Chcieliśmy żeby kibice zobaczyli dobry mecz INTERIA.TV INTERIA.TV

Jakub Kiwior ORLANDO RAMIREZ AFP

Jakub Kiwior MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Jakub Kiwior KENZO TRIBOUILLARD / AFP AFP