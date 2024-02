Przełomowe doniesienia z Anglii. Giganci już działają, Polak u progu wielkiego transferu

Wiele gwiazd reprezentacji Polski latem może zmienić barwy klubowe. Jedną nogą w Interze Mediolan jest już Piotr Zieliński , a nieustannie jesteśmy bombardowani także doniesieniami na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego . W trakcie letniego okienka transferowego FC Barcelona na pewno otrzyma wiele atrakcyjnych ofert za 35-latka. Zanosi się na to, że większość będzie pochodzić z Arabii Saudyjskiej.

Sebastian Szymański na szczycie listy życzeń gigantów. Lato decydujące dla Polaka?

Krótka jak na razie kadencja Michała Probierza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski pokazała, że niewielu jest "pewniaków" do gry w wyjściowym składzie. W tym wąskim i prestiżowym gronie zagwarantowane miejsce ma Sebastian Szymański . Pomocnik przeżywa obecnie jeden z najlepszych okresów w karierze, a w polskich mediach zaczyna brakować przymiotników, do opisania jego gry.

Jeśli media donoszą, że znajdujesz się na radarach takich potęg jak Manchester United, Tottenham i Arsenal, to wiesz, że dobrze wykonujesz swoją pracę na boisku. Do ostatnich chwil nie wykluczano scenariusza, że Szymański odejdzie z Fenerbahce już zimą, ale turecki klub nie chciał się go pozbywać po zaledwie rundzie.