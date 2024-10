Wojciech Szczęsny na początku października został oficjalnie ogłoszony nowym bramkarzem FC Barcelony. Polak zakończył w ten sposób swoją emeryturę i znów wrócił do profesjonalnej piłki. Wyczekiwano informacji, czy uda się zarejestrować naszą gwiazdę, co w przeszłości bywało problemem. 8 października oficjalnie potwierdzono, że były bramkarz kadry został dopuszczony do gry w Lidze Mistrzów.