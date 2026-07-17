Przez ostatni miesiąc kibice piłki nożnej żyli przede wszystkim odbywającym się za oceanem mundialem. Po raz pierwszy od 12 lat światowy czempionat odbywał się bez udziału reprezentacji Polski. Nasz kraj miał jednak swoich reprezentantów w postaci arbitrów. Oprócz Szymona Marciniaka i jego zespołu sędziowskiego istotną rolę odegrał również Tomasz Kwiatkowski. 48-latek jako sędzia VAR pracował m.in. przy półfinałowym meczu Hiszpanii z Francją.

Ostatnie dni upłynęły nam na oczekiwaniu dotyczące ostatecznej decyzji ws. Marciniaka. Arbiter z Płocka cały czas pozostawał w gronie kandydatów do poprowadzenia finału lub spotkania o trzecie miejsce. Ostatecznie FIFA postawiła na innych arbitrów - finał przypadł niesławnemu w naszym kraju Slavko Vinciciovi, a mecz o brązowe medale poprowadzi Jesus Valenzuela z Wenezueli.

W tle mundialu rozpoczęły się zmagania w europejskich pucharach. Prócz polskich drużyn do akcji wkraczają również polscy arbitrzy. UEFA w ostatnich dniach przekazała wiele kluczowych informacji w tej sprawie.

Polscy sędziowie wkraczają do akcji. UEFA oficjalnie ogłasza

Jako pierwsi do akcji wkroczą zawodnicy Lecha Poznań i Górnika Zabrze. "Kolejorz" walkę o Ligę Mistrzów rozpocznie od starcia z duńskim Aarhus, a Zabrzan czeka piekielnie trudna przeprawa z tureckim Fenerbahce. Dwa dni później swoje pierwsze mecze w Lidze Konferencji rozegrają GKS Katowice i Raków Częstochowa. Trochę dłużej na start w Lidze Europy poczeka z kolei Jagiellonia Białystok.

W ostatnich dniach UEFA zaczęła publikować obsady sędziowskie nadchodzących spotkań eliminacyjnych. Europejska federacja przekazała tym samym pomyślne wieści, okazując naszym arbitrom duże zaufanie. Naturalnie, na nominacje dla Marciniaka poczekamy jeszcze długo, lecz swoje szanse według doniesień portalu "90minut.pl" otrzymali czterej Polacy.

Jako pierwszy sezon w Europie rozpocznie Łukasz Kuźma, którego wyznaczono na sędziego meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Sabah Baku i KuPS Kuopio. Są to potencjalni rywale Lecha w kolejnej rundzie. Dodatkowo, w obu zespołach występujący polscy piłkarze. Zawodnikiem mistrza Azerbejdżanu jest Tymoteusz Puchacz, a w ostatnich tygodniach do Finlandii wrócił Piotr Parzyszek.

Damian Kos, który w czwartek sędziował mecz o Superpuchar Polski, w następnym tygodniu wyruszy do Holandii. 37-latek poprowadzi mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy miejscowym Twente i węgierskim Ferencvarosem.

W kolejnym tygodniu do akcji wkroczą Damian Sylwestrzak i Wojciech Myć. Pierwszy z nich będzie rozjemcą rewanżowego meczu eliminacji Ligi Europy PAOK Saloniki - Dynamo Kijów. Myć z kolei poprowadzi starcie Riga FC z Vardarem Skopje w ramach eliminacji Ligi Konferencji.





Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP