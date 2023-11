Przełom w polskim klubie. Kibice podjęli ważną decyzję

Wydawało się, że tego węzła gordyjskiego nie da się odplątać. Z początkiem sezonu 2023/24 kibice Arki Gdynia zniknęli z trybun kameralnego, ale przeważnie głośnego i gorącego Stadionu Miejskiego. Powód? To przede wszystkim brak awansu do Ekstraklasy przy trzeciej kolejnej próbie. Rozgoryczenie w Gdyni było ogromne i wynikało głównie z powodu niesatysfakcjonujących wyników, choć oczywiście mówiono i pisano o złych praktykach organizacyjnych i przede wszystkim grzechu pierworodnym - właścicielem Arki w 2020 r. została rodzina Kołakowskich - formalnie jest nim oraz prezesem Michał, syn znanego agenta piłkarskiego Jarosława. To oczywisty konflikt interesów, a skład Żółto-Niebieskich stanowili prawie w komplecie reprezentanci agencji KFM.

Arka Gdynia. Koniec bojkotu kibiców

Tymczasem po drugiej stronie barykady również trwają przygotowania do wielkich derbów Trójmiasta. Już jutro Lechia Gdańsk zmierzy się w meczu towarzyskim z reprezentacją Ukrainy. Tak, to nie pomyłka, "Zbirna" wybrała właśnie Biało-Zielonych jako ostatniego sparingpartnera przed decydującym o awansie na Euro 2024 meczem z Włochami w Leverkusen. Szkoda tylko, że spotkanie zobaczy jedynie garstka widzów - na prośbę gości mecz zostanie zamknięty zarówno dla widzów jak i mediów. To na polu sportowym. Jeśli chodzi o sprawy kibicowskie, fani Biało-Zielonych nie będą mogli zasiąść na trybunach stadionu miejskiego w Gdyni. To reperkusja ostatniego meczu Lechii Gdańsk jeszcze w Ekstraklasie. To pamiętny mecz z Piastem w Gliwicach, który został przerwany przez race rzucane przez kibiców gości na murawę. Spotkanie zakończyło się walkowerem dla Piasta, a kibice Lechii ukarani zakazem wyjazdowym do końca roku 2023. Trwają prace nad tym, aby fani gdańskiego klubu mogli razem obejrzeć derby Trójmiasta w stolicy województwa pomorskiego.