Przejmujący gest Messiego, koledzy byli zaskoczeni. Wszystko się nagrało

Leo Messi przychodząc do MLS jasno i wyraźnie podkreślał, że to nie jest jego piłkarska emerytura, a on sam nie zamierza odcinać kuponów i okazjonalnie meldować się na murawie. Argentyńczyk z miejsca stał się najważniejszą postacią zespołu, która poprowadziła klub z Florydy do pierwszego trofeum w jego relatywnie młodej historii.