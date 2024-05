Przegrali, ale zostali bohaterami weekendu. Polscy piłkarze uratowali życie kobiecie

Odra Bytom Odrzański w sobotę zanotowała ósmy z rzędu mecz bez zwycięstwa. W 31. kolejce grupy III z III ligi przegrali na wyjeździe 0:2 z Cariną Gubin. Do końca sezonu pozostały im już tylko trzy kolejki i wygląda na to, że piłkarze do samego końca będą musieli drżeć o utrzymanie. Mimo porażki dwóch graczy Odry zostało w weekend okrzykniętych bohaterami, a o ich czynie mówi niemal cała Polska.